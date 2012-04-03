Целую фуру колес для легковых автомобилей задержали на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе задержана целая фура с колесами для легковых автомобилей. Остановив грузовик для досмотра, сотрудники таможни в документации не нашли никаких нарушений. В декларации была указана крупная партия бывших в употреблении автошин с дисками. Однако при тщательном досмотре колес оказалось почти вдвое больше заявленного количества.

Контрабанда предназначалась белорусской частной компании. По предварительной оценке сумма груза – более 100 миллионов рублей. Однако на черном рынке стоимость автопокрышек и дисков по отдельности увеличивается в разы. В настоящий момент весь товар конфискован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

В результате анализа поездок было принято решение досмотреть данное транспортное средство. Результат – в 130 миллионов рублей оценена эта партия товара.

В настоящий момент ведется административный процесс для выявления лиц, причастных к незаконному перемещению товара.