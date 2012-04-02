Уникальную антологию белорусской литературы презентовали в Минске

Новости Беларуси. В Минске прошла презентация уникальной антологии белорусской литературы. Мероприятие приурочили к Международному дню детской книги.

Это первое в стране издание, в котором собраны практически все произведения белорусской литературы из школьной программы. Разработчики включили в сборник материалы разных эпох: это и современные, и средневековые произведения, а также, впервые, произведения устного народного творчества. Все они представлены на оригинальных языках: церковнославянском, старобелорусском, латинском и польском.

Издания наполнены копиями-иллюстрациями старопечатных рукописей, историческими справками, биографическими сведениями об авторах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Лаппо, директор фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета:

У кнізе прадстаўлена больш за 400 твораў. 86 іменаў беларускіх аўтураў. Вельмі цікавы калектыў складальнікаў анталогіі — прадстаўлены педагогі, филолагі, літаратуразнаўцы і бібліятэкары.

Светлана Курбанова, учитель СШ №140 Минска:

Нашу моладзь трэба выхоўваць на лепшых творах беларуская літарартуры, таму, атрымаўшы анталогію, вучні могуць знайсці амаль усе школьныя творы, якія прадугледжаны праграмай.