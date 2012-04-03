Новости Беларуси, Гомельская область. Альтернативная энергетика. 3 солнечные электростанции построят в южных районах Гомельской области. Инвестором выступает одна из ирландских компаний.

Согласно представленному бизнес-плану, в 2013-2016 годах в Брагинском и Ельском районах будут возведены так называемые солнечные парки на площади более сотни гектаров. После выхода на промышленные режимы мощность этих электростанций составит 28 Мегаватт. Для реализации проекта инвесторам выделят 3 участка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.