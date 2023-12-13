«Цель – охватить каждого ребёнка». Благотворительная акция «Наши дети» стартует в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Старт самой трогательной новогодней традиции Беларуси – благотворительной акции «Наши дети» – в 2023 году будет дан в Беловежской пуще. 15 декабря резиденция Деда Мороза соберет ребят со всех регионов страны. Будет возможность присоединиться к событию и онлайн. Со всеми областными центрами будут организованы телемосты, сообщили в программе Новости «24 часа».

Праздник подарят тем, кто больше всего нуждается в нашей заботе – дети из многодетных семей, воспитанники детских домов и интернатов. В течение месяца подарки и теплые пожелания получат более миллиона маленьких белорусов. К поздравлениям присоединятся представители 130 организаций, а также политики, госслужащие и общественные деятели. Но свой вклад может внести и каждый из нас.

Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Любой гражданин может проявить свою инициативу и поздравить любого ребенка в нашей стране. Цель акции – охватить каждого ребенка. Неважно, в социально уязвимой ли он категории, остался без попечения родителей, из неполной семьи или многодетной.