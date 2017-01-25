Бывшая спортсменка помогает лошадям-трудягам «пенсионного возраста» прожить старость в достойных условиях

Екатерина Любомирова еще в юности увлеклась конным спортом. Занятия по конкуру уже в прошлом, но вот любовь к лошадям осталась. 3 года назад девушка создала команду, которая помогает скакунам «пенсионного возраста» прожить старость в достойных условиях. К сожалению, зачастую, после того как животные отслужили свое, их отправляют на мясокомбинат. Екатерина решила пристраивать возрастных лошадей в добрые руки.

За 3 года Екатерина и волонтеры ее команды спасли более 100 лошадей. Среди счастливчиков – красавица Гипатия.

Сегодня Гипатия живет в роскошных условиях. За ней присматривают на одной из конюшен. Ее нынешняя хозяйка Екатерина постоянно навещает свою подопечную.

В одном большом «доме» вместе с Гипатией живут и другие спасенные лошади. К примеру, этого милого пони когда-то «списали» из цирка. Пятнистый малыш сильно болел. И кто знает, как закончилась бы эта история, если бы на выручку не пришли добрые люди.

Сейчас волонтеры ищут новый дом для бывшего спортсмена Асфальта. Пока для лошади удалось найти временное жилье.

Возможно, Асфальту скоро повезет, и он навсегда обретет свое счастье в виде заботливых хозяев. Команда не перестает надеяться, что все возрастные скакуны, которые свою жизнь посвятили человеку, в итоге будут спасены. Также волонтеры готовы прийти на помощь любой лошади, попавшей в беду. Ведь эти животные, как никто другой, умеют дарить радость и быть благодарными. Они заслуживают людской любви и заботы в любом возрасте.