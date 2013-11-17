Быт современных студентов. Лапша быстрого приготовления и дежурство у плиты уже не актуально

Новости Беларуси. День студента отмечают сегодня 400 тысяч молодых белорусов. А для тех, кто постарше эти беззаботные годы вспоминаются с налётом лёгкой ностальгии. Но когда учишься, ведь всё по-другому: бессонные ночи за конспектами и, конечно, шпаргалками; нескучный ужин в общежитии на троих; ну и, конечно, романтика стройотрядов.

О студенчестве обычно с ностальгией вспоминают, как о поре романтичной, беззаботной и наверняка самой веселой. Даже несмотря на ночные бдения накануне экзаменов или «диеты» на пельменях. Не менее интересно живут от сессии до сессии и современные студенты. Нас интересует их быт вне университетских стен.

Первым делом самолеты. Но будущий авиатор Вадим не боится и более приземленной работы: подрабатывает после занятий в строительной фирме, еще устанавливает кондиционеры. Чтобы не учиться за родительский счет, сам зарабатывает на оплату учебы. И не только.

Вадим Усов, студент Минского государственного высшего авиационного колледжа:

У меня семья простая: мама продавец, отец газосварщик. Сейчас уже сам пытаюсь заработать, чтобы им легче было. Работаешь — уже появляется какая-то денежка, и если девушка есть, можно в кафе сводить, цветы купить. Да и много узнаешь, многому учишься. Лишняя специальность никогда не помешает.

Одногруппник Илья работает вместе с Вадимом. Пробовал и вагоны разгружать. Говорит, было бы желание, можно все успеть.

Илья Кузьмук, студент Минского государственного высшего авиационного колледжа:

Главное, чтобы была мотивация. Любой студент, если задастся целью - есть же время, не весь день на учебе - и вот, как мы с Вадимом, можно на подработку куда-то устроится.

Живут ребята в хостеле. Доступный по цене отель — 150 долларов в месяц — альтернатива общежитию или съемным комнатам, так называемым «бабушатникам». Двухъэтажный коттедж почти полностью арендуют студенты.

Валерий Мацкевич, директор хостела:

Все-таки хостел — это молодежная гостиница. И условия здесь имеются, в первую очередь, для активного времяпрепровождения молодежи не только внутри, но и на территории – у нас есть спортивные площадки.

Новые постояльцы быстро обжились в хостеле. Кстати, такие недорогие мини-гостиницы для студентов — европейская практика.

Вадим Усов, студент Минского государственного высшего авиационного колледжа:

Здесь намного лучше: народу много, все время весело. Студенты, надо же отдыхать с друзьями. Когда тепло на улице, мы выходим всех компанией играть в волейбол – у нас есть волейбольная площадка. И шашлычок можно пожарить.

На общей кухне холодильник, уверяют, не пустует. Почти все студенты работают. С зарплаты закупаются впрок в крупных центрах со скидками. В студенческом меню — не без традиционных макарон и пельменей.

Вадим Усов:

Вот макароны кушаем, хлопья, картошка есть. Мясо тоже – вот холодильник забит практически.

А это уже студенческая деревня. Целый микрорайон: новенькие здания «общежитиями» язык не поворачивается назвать. Инфраструктура не уступает европейским кампусам - комфорт и уют, как дома. И вот развенчивается во второй раз миф о пустом студенческом холодильнике.

Студентка:

Когда получаем стипендию, то холодильника может не хватать.

А ведь советским студентам приходилось один холодильник делить на несколько этажей!

Продукты вывешивали в сеточке за окно, чтобы не испортились. Ну, а вот кастрюли, например, подписывали лаком для ногтей, чтоб их вместе с супом не унесли соседи. Здесь же настоящее раздолье. Отдельная кухня на каждый блок.

Заведующая общежитием, Зоя Викторовна, помнит, как приходилось выживать на коллективной кухне.

Зоя Гилько, заведующая общежитием №10 Белорусского государственного медицинского университета:

Когда мы жили в общежитии, одна кухня на большой длинный коридор. И когда что-то готовишь, то просто дежурили по очереди, потому что студент постоянно был голодный. И для того, чтобы твои котлеты не ушли, нужно было постоянно быть при сковородке.

Ничего общего с блочным общежитием и тем более коридорным, про которое шутили: «Комната направо, комната налево, здравствуй, длинный коридор!». Здесь 2-комнатные квартиры на 5 человек. Плюс тренажерный зал, швейная мастерская, кружки. Все бесплатно и на месте. Даже персональные выставки открывают. Такое общежитие студентам того времени показалось бы фантастикой.

Зоя Гилько, заведующая общежитием №10 Белорусского государственного медицинского университета:

Во сне не могли увидеть такого, что есть сегодня у них. Это маленький дом, где есть все! Домашние условия. Только учись!

А они и учатся. Ольга пишет научную работу. За нее, считай вторая стипендия положена. Подрабатывать на медицинском особо некогда. Начинаем просчитывать бюджет студента-отличника. Питание, общежитие, проездной... А вот и нет.

Ольга Урбан, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

У нас машины, поэтому бензин... В группе большинство минчан. И у нас 12 человек, и у 10 машины.

Ольга на этаже слывет кулинарным гением. Блинчики или драники — это ужин в режиме экономии. Ни о какой лапше быстрого приготовления и речи не идет.

Ольга Урбан, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Мы так планируем, чтобы у нас всегда всего хватало, не любим тянуть до последнего. У нас самое критическое — это драники. Мы любим салатики, не любим пельмени, полуфабрикаты.

Кто первый освободился, тот к плите. Подкармливают и голодных мальчиков-одногруппников. Место в элитном кампусе Ольга заслужила работой в стройотряде. До этого жила на квартире. Но как говорится, кто не жил в общежитии — не был студентом.

Ольга Урбан, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Я смотрю на ребят, которые живут дома с мамой, - им проще. Потому что ты и сам себе «ссобойку» должен собрать, и халат подготовить. Здесь учишься жить.

Учись, студент! Хочется сказать про Екатерину. Впрочем, для этих малышей она Екатерина Владимировна. Еще сама на 5 курсе, но уже год преподает в школе.

Екатерина Стаселько, студентка БГУ, учитель русского языка и литературы СШ №20 Минска:

Когда еще была маленькая, рисовала доску: типа, я учитель, стою там что-то объясняю.

Детская мечта воплотилась. У подопечных пятиклашек в меру строгая молодая учительница в авторитете.

Мария Никонович, учащаяся СШ №20 г. Минска:

Она очень молодая и красивая, и грамотно преподает.

Михаил Сахаров, учащийся СШ №20 г. Минска:

Немного строгая, но знания дает хорошо.

Поначалу совмещать учебу с работой было тяжело. Екатерина на полставки еще и педагог-организатор.

Екатерина Стаселько, студентка БГУ, учитель русского языка и литературы СШ №20 г. Минска:

Поначалу все было непонятно, сложно – это журналы, оценки, контрольные работы. Планирование, столько много всего. Учителя помогают, директор, завуч...

Зато теперь вопрос с выбором профессии не стоит. Поработав в школе, Екатерина уверена: она на своем месте.

Екатерина Стаселько, студентка БГУ, учитель русского языка и литературы СШ №20 г. Минска:

Нужно все равно попрактиковаться, с детьми позаниматься. Потом все-таки выберешь – твое это или не твое. Для себя я решила – да, мне это нравится. Дети – это же наша радость.

В том, что учится не для корочки, уверен и Вадим. Работать по профессии — ближайшая цель.

Вадим Усов, студент Минского государственного авиационного колледжа:

В Беларуси хочу остаться по своей профессии работать. Я ее знаю хорошо, 5 курс заканчиваю. Думаю, останусь здесь работать. Высший пилотаж — бортинженером быть, летать на самолетах.