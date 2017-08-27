Отдых, оздоровление и культурное развитие: завершается отдых 80 сирийских детей в Беларуси

Новости Беларуси. Вдали от войны. Завершается отдых сирийских ребят в Беларуси. 80 детей из Сирии по приглашению Президента Александра Лукашенко 2 недели находились на оздоровлении в нашей стране. Их принимали детские лагеря «Зубренок» и «Родничок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо разнообразных оздоровительных процедур программа была насыщена многочисленными экскурсиями и развлечениями. Дети побывали в Мирском и Несвижском замках, аквапарке, национальной библиотеке, этномузее. Кроме того все они прошли медицинское обследование.

И для одной из девочек приезд в Беларусь стал жизненно важным. При обследовании у нее обнаружили опухоль. Она была успешно прооперирована белорусскими хирургами и сейчас чувствует себя хорошо.