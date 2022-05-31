«Было сложновато». Второклассники из Мядельского района победили в областном конкурсе по робототехнике

Новости Беларуси. Юные программисты Мядельского района стали победителями областного конкурса по робототехнике «Дорога в будущее». Он прошел в Минском институте развития образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Второклассники Евгений Ермольчик и Илья Бондарик завоевали диплом первой степени в младшей категории. Ребятам нужно было за короткий промежуток времени собрать модель на основе конструктора «Лего». Мальчики занимаются в секции при районном центре творчества меньше года, однако уже показали высокие результаты в робототехнике. Пока для ребят эта первая победа в конкурсе, однако школьники уже готовятся к новым соревнованиям.

Евгений Ермольчик:

Мы собирали пчелу, она должна была крутиться вокруг своей оси и делать оборот, когда ось останавливалась. Было сложновато, но мы справились. Я собирал механизм, а Илья – пчелу, и из этих конструкций мы собрали одну модель.

Вячеслав Савчик, учитель гимназии-интерната:

Начинаем с азов, то есть знакомимся, что это такое. Что такое инженерия, что такое робототехника, программирование и так далее. Постепенно, начиная от более простых проектов, первые проекты – это проекты с пошаговыми инструкциями, где ребята собирают по инструкции. В последующем уже переходим к проектам с открытым решением, где мы даем только, допустим, три фотографии с разных ракурсов, и по ним ребятам нужно собрать модель.