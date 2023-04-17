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«Было представлено более 20 локаций». МЧС Беларуси организовало для детей из Украины культурную программу

17 апреля 2023 13:57
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350 ребят из наиболее пострадавших в результате боевых действий городов в Украине приехали в детский оздоровительный лагерь «Дубрава» Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Было представлено более 20 локаций». МЧС Беларуси организовало для детей из Украины культурную программу-1

Для мальчиков и девочек организовали насыщенную культурную и развлекательную программы: экскурсии, спортивные мероприятия и встречи. Так, в гости к ребятам приехали спасатели столичного региона. Они подготовили для детей множество интересных активностей, в том числе конкурсы, викторины и флешмобы. Кроме того, каждый из ребят смог примерить на себя роль настоящего спасателя и вспомнить основные правила безопасности.

«Было представлено более 20 локаций». МЧС Беларуси организовало для детей из Украины культурную программу-4

Очень понравилось, потому что ты играешь в очень интересные игры, вот моя любимая игра сзади. Там нужно просто катать шарик за веревочки. То есть ты играешь, получаешь наслаждение, а потом еще и подарков кучу. 

«Было представлено более 20 локаций». МЧС Беларуси организовало для детей из Украины культурную программу-7

Владимир Ефанков, начальник Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
Было представлено более 20 локаций, на которых дети учились новым способам оказания помощи, учились ликвидировать чрезвычайные ситуации, оказывать первую медицинскую помощь. Посмотрели технику и вооружение как Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, так наших смежных коллег: ГАИ, скорой медицинской помощи.

«Было представлено более 20 локаций». МЧС Беларуси организовало для детей из Украины культурную программу-10

Отметим, что поездка в Беларусь для детей из Донбасса стала возможной благодаря благотворительному фонду известного паралимпийца Алексея Талая, а также донецким волонтерам.

# Благотворительная акция # общество # Владимир Ефанков # Алексей Талай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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