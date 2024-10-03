Будущие таможенники принесли клятву на верность вузу, Родине и народу

30 студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы принесли клятву на верность вузу, Родине и народу. Это традиционный ритуал для второкурсников, которые получают специальность «Таможенное дело» на юридическом факультете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через пару лет эти ребята начнут обеспечивать экономическую безопасность нашей страны. Клятва – очередной шаг на пути к профессии. Она обязывает к ответственности. Ритуал проходит в университете уже седьмой раз и ежегодно вызывает особые эмоции у будущих таможенников и гостей церемонии.

Елена Семак, студентка юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Эмоции, это, конечно же, радость, волнение. Думаю, что все мои одногруппники этого очень ждали, мы готовились к этому дню.

Андрей Ковальчук, заместитель председателя Государственного таможенного комитета:

Это второкурсники, которые уже понимают, куда пришли, чем занимаются, и готовы продолжать свой путь на этом поприще, получая свое образование, свои знания и теоретические, и практические навыки. Теория – это наши преподаватели, практические навыки таможенный комитет и Гродненская таможня обязуется дать в полном объеме, чтобы, выйдя из стен университета, уже принимая торжественную присягу сотрудников таможенных органов, мы готовы были ко всем сложностям и важным моментам таможенной службы.