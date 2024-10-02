«Белая Русь» готовится отправить гуманитарную помощь в Курскую область

«Белая Русь» готовится отправить гуманитарную помощь в российские регионы, которые пострадали от боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области уже удалось собрать более 20 тонн полезных и очень нужных вещей. Об акции с весьма символичным названием «Спина к спине» расскажет Юлия Мычка. Десять банок тушенки и добрые слова в дорогу. Жительница Чаус Наталья Кулак провожает гуманитарный груз из родного агрогородка в Могилев. Это далеко не первая благотворительная акция, в которой принимает участие пенсионерка. До этого одежду и игрушки вместе с родственниками и соседями она собирала для детей Донбасса. После тревожных новостей из Курской области география добрых дел белорусов стала еще шире.

Наталья Кулак, жительница Чаус:

Это очень тяжело. Не дай бог пережить такое. Я хочу, чтобы всегда был на земле мир. Хочу, чтобы эта посылка была последней, чтобы больше она не понадобилась никому, чтобы было все хорошо. Для белорусов чужой беды не бывает. На призыв помочь откликнулись коллективы практически всех организаций и предприятий Чаусского района. Не ради галочки, а по воле сердца – этот автобус заполнен искренним желанием белорусов поддержать соседей.