«Белая Русь» готовится отправить гуманитарную помощь в Курскую область
«Белая Русь» готовится отправить гуманитарную помощь в российские регионы, которые пострадали от боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области уже удалось собрать более 20 тонн полезных и очень нужных вещей.
Об акции с весьма символичным названием «Спина к спине» расскажет Юлия Мычка.
Десять банок тушенки и добрые слова в дорогу. Жительница Чаус Наталья Кулак провожает гуманитарный груз из родного агрогородка в Могилев. Это далеко не первая благотворительная акция, в которой принимает участие пенсионерка. До этого одежду и игрушки вместе с родственниками и соседями она собирала для детей Донбасса. После тревожных новостей из Курской области география добрых дел белорусов стала еще шире.
Наталья Кулак, жительница Чаус:
Это очень тяжело. Не дай бог пережить такое. Я хочу, чтобы всегда был на земле мир. Хочу, чтобы эта посылка была последней, чтобы больше она не понадобилась никому, чтобы было все хорошо.
Для белорусов чужой беды не бывает. На призыв помочь откликнулись коллективы практически всех организаций и предприятий Чаусского района. Не ради галочки, а по воле сердца – этот автобус заполнен искренним желанием белорусов поддержать соседей.
Юлия Мычка, корреспондент:
Больше половины гуманитарного груза – это продукты. Мясные консервы, бакалея, чай. Третья часть предназначена для детей. Здесь подгузники, детское питание и одежда для ребят разного возраста.
Акция «Спина к спине» стартовала всего месяц назад, а масштабы собранной гуманитарной помощи уже вышли за рамки отведенных для этого помещений. В Могилевской областной организации «Белая Русь», куда свозят помощь со всего региона, комната площадью более чем 50 квадратов забита под завязку. Посылки теперь формируют в фойе, но даже в нем уже становится тесно. Сортировать их помогают студенты, сегодня это ребята из Белорусско-Российского университета.
Подробности в видео.