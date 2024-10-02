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В Минске подвели итоги конкурса «Мой сад и огород»

02 октября 2024 17:41
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Гигантский подсолнух и аптека на грядках. В Минске подвели итоги конкурса «Мой сад и огород», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ежегодно он объединяет ветеранов со всех районов столицы.

Участники представили свои лучшие достижения: от гигантских овощей и фруктов до лекарственных трав и домашних заготовок. Жюри оценивало качество представленных композиций, творческий подход и эстетичность. Отдельно были отмечены победители в номинациях «Оригинальность и уникальность выращенных культур», «Аптека на грядке», «Великан» и другие. Ветераны с гордостью демонстрировали свои урожаи и творческие работы, делились особенностями своего подхода к садоводству.

В Минске подвели итоги конкурса «Мой сад и огород»-2

Наталья Жизневская:
В этом году очень большой урожай у нас перца, морковки, гиганты, а подсолнухи у меня вообще большие выросли. Все делает подкормка. Если есть подкормка, будет очень хороший урожай.

В Минске подвели итоги конкурса «Мой сад и огород»-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Это те люди, которые зарекомендовали себя хорошо не только на своих рабочих местах, но и на своих территориях, где они проживают. Потому что это люди неравнодушные. Они хотят, чтобы было красиво не только в их квартирах, но и в окружающем пространстве.

«Ветеранские дожинки» проходят уже в 12-й раз. Мероприятие стало не только соревнованием, но и настоящим праздником.

# Артем Цуран # Конкурс # ветераны

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