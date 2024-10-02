Гигантский подсолнух и аптека на грядках. В Минске подвели итоги конкурса «Мой сад и огород», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ежегодно он объединяет ветеранов со всех районов столицы.

Участники представили свои лучшие достижения: от гигантских овощей и фруктов до лекарственных трав и домашних заготовок. Жюри оценивало качество представленных композиций, творческий подход и эстетичность. Отдельно были отмечены победители в номинациях «Оригинальность и уникальность выращенных культур», «Аптека на грядке», «Великан» и другие. Ветераны с гордостью демонстрировали свои урожаи и творческие работы, делились особенностями своего подхода к садоводству.