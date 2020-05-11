Будет ли лето дождливым? Народные приметы на неделю с 11 по 17 мая

12 мая – День памяти Девяти Мучеников . В народе его ещё называли Днём исцелителей. В этот праздник собирали травы и готовили настои из целебных растений. Гроза и молния в этот день – предвестники затяжного ненастья. А ясный восход – жди тёплого лета.

13 мая – Яков-звездоночный. Если ночь будет звёздной и безветренной – лето будет засушливым.

Сначала гроза с градом и ветром, потом мокрый снег. Да, это май. Синоптики рассказали о погоде на неделю

15 мая – день Бориса и Глеба. Если соловей подолгу поёт, то весна уже движется на убыль, а лето приближается.