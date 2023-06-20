Будет интересно! Какие мероприятия ждут ребят на Неделе молодёжи?

Новости Беларуси. Ценим мир, создаем будущее. Под таким слоганом в Беларуси стартовала республиканская Неделя молодежи и студенчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1 500 мероприятий пройдет под эгидой БРСМ. Наиболее масштабные в столице. На церемонии открытия третьего трудового семестра на площади Государственного флага в Минске выступят бойцы, командиры и комиссары студотрядов. А суперфинал нового проекта «Мисс и мистер студенчество» объединит самых талантливых и артистичных юношей и девушек.

Вероника Гудкова, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

Ребята готовятся, целая концепция, молодая режиссерско-постановочная группа, я думаю, сделает все, чтобы это было ярко и красочно. Съедутся студенты из всех регионов Республики Беларусь. Поэтому Неделя молодежи обещает быть интересной, насыщенной, активной. Также спортивных мероприятий очень много будет.