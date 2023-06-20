Прямой эфир

Будет интересно! Какие мероприятия ждут ребят на Неделе молодёжи?

20 июня 2023 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ценим мир, создаем будущее. Под таким слоганом в Беларуси стартовала республиканская Неделя молодежи и студенчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет интересно! Какие мероприятия ждут ребят на Неделе молодёжи?-1

Более 1 500 мероприятий пройдет под эгидой БРСМ. Наиболее масштабные в столице. На церемонии открытия третьего трудового семестра на площади Государственного флага в Минске выступят бойцы, командиры и комиссары студотрядов. А суперфинал нового проекта «Мисс и мистер студенчество» объединит самых талантливых и артистичных юношей и девушек.

Будет интересно! Какие мероприятия ждут ребят на Неделе молодёжи?-4

Вероника Гудкова, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:
Ребята готовятся, целая концепция, молодая режиссерско-постановочная группа, я думаю, сделает все, чтобы это было ярко и красочно. Съедутся студенты из всех регионов Республики Беларусь. Поэтому Неделя молодежи обещает быть интересной, насыщенной, активной. Также спортивных мероприятий очень много будет.

Будет интересно! Какие мероприятия ждут ребят на Неделе молодёжи?-7

Насыщенная программа будет и в регионах. Запланировано более 200 мероприятий по тематическим дням, поэтому каждый сможет найти занятие по душе. Ребята смогут предложить инициативы, тем самым не только проявить свои лучшие качества и таланты, но и внести идеи для развития родной страны.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Вероника Гудкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поликлинику на 600 посещений в смену построят в Фаниполе
20 июня 2023 07:06

Поликлинику на 600 посещений в смену построят в Фаниполе

В Брестской крепости перезахоронят останки защитников цитадели
20 июня 2023 06:58

В Брестской крепости перезахоронят останки защитников цитадели

Нет санкционному давлению. Минск принимает заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ
20 июня 2023 06:30

Нет санкционному давлению. Минск принимает заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ