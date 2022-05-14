Прямой эфир

«Будем заниматься практической работой». В Вооружённых Силах проходит учебный сбор военнообязанных запаса

14 мая 2022 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учебный сбор территориальных войск проводят в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем заниматься практической работой». В Вооружённых Силах проходит учебный сбор военнообязанных запаса-1

К практическим занятиям приступили военнообязанные Минского района. Проверки войск организуются в условиях, максимально приближенных к реальным. Основное внимание – боевой подготовке. Военнообязанные выехали на полигоны, где повышают оружейные навыки. В программе – контрольные стрельбы из пистолета и автомата, а также метание гранат. В ходе сбора сформирован отдельный стрелковый батальон, проводится боевое слаживание.

«Будем заниматься практической работой». В Вооружённых Силах проходит учебный сбор военнообязанных запаса-4

Дмитрий Вовк, командир отдельного стрелкового батальона:
Прошли занятия уже по огневой подготовке, изучили оружие, прошли занятия по инженерной подготовке, химической и биологической защите, занятия по тактико-специальной подготовке, по выполнению задач территориальной обороны, чтобы люди понимали, к каким задачам они должны быть готовы. Прошла одиночная подготовка слаживания взводов, рот, в дальнейшем – батальонов. Будем заниматься практической работой по выполнению задач.

Кульминацией сбора станет проведение командно-штабного учения.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Вовк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: Происходят чудовищные процессы, которые мы будем расхлебывать ещё лет 20 или 30
13 мая 2022 21:01

Лазуткин: Происходят чудовищные процессы, которые мы будем расхлебывать ещё лет 20 или 30

«Топил за госпереворот». Азарёнок и Лазуткин о концерте известного артиста в Беларуси
13 мая 2022 20:49

«Топил за госпереворот». Азарёнок и Лазуткин о концерте известного артиста в Беларуси

Подсунуть книжку или инициировать разговор. С чего начать половое воспитание детей?
13 мая 2022 20:16

Подсунуть книжку или инициировать разговор. С чего начать половое воспитание детей?