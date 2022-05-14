«Будем заниматься практической работой». В Вооружённых Силах проходит учебный сбор военнообязанных запаса

Новости Беларуси. Учебный сбор территориальных войск проводят в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Учебный сбор территориальных войск проводят в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К практическим занятиям приступили военнообязанные Минского района. Проверки войск организуются в условиях, максимально приближенных к реальным. Основное внимание – боевой подготовке. Военнообязанные выехали на полигоны, где повышают оружейные навыки. В программе – контрольные стрельбы из пистолета и автомата, а также метание гранат. В ходе сбора сформирован отдельный стрелковый батальон, проводится боевое слаживание.
Дмитрий Вовк, командир отдельного стрелкового батальона:
Прошли занятия уже по огневой подготовке, изучили оружие, прошли занятия по инженерной подготовке, химической и биологической защите, занятия по тактико-специальной подготовке, по выполнению задач территориальной обороны, чтобы люди понимали, к каким задачам они должны быть готовы. Прошла одиночная подготовка слаживания взводов, рот, в дальнейшем – батальонов. Будем заниматься практической работой по выполнению задач.
Кульминацией сбора станет проведение командно-штабного учения.