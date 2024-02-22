БСЖ поздравил солдат с наступающим Днём защитника Отечества. Военнослужащих угощали пирогами

Новости Беларуси. Подарить теплоту и заботу нашим военнослужащим. Белорусский союз женщин в преддверии Дня защитников Отечества радует тех, кто стоит на страже Родины. Акция «Мамины пироги» прошла в войсковой части 31802, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выпечку и сладости привезли представительницы Минской городской организации БСЖ. В адрес военнослужащих прозвучали теплые слова и поздравления. Была подготовлена концертная программа с трогательными песнями. А самым трепетным моментом стало угощение пирожками. Их представительницы БСЖ испекли своими руками. А для всей части подготовили большой каравай.

Ирина Дмуховская, член П резидиума Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»: Очень хочется нашим ребятам дать частичку тепла материнского, женского, чтобы они почувствовали себя как дома. Выпекали наши девочки. Мы всегда рассказываем, что когда они пекут вкусные пирожки, они всегда поют белорусские песни. Пирожки у нас с мясом, капустой, повидлом. Вообще, у нас советского ГОСТа рецепт, мы его сохраняем до сих пор.

Денис Крошенко, военнослужащий второй инженерной бригады:

Крайне приятно, что помнят, что мы есть, что мы нужны.

Добрая акция – возможность символично передать частичку теплоты дома, маминых рук тем, кто защищает нашу страну. Представительницы Минской городской организации Белорусского союза женщин испекли более 600 пирожков.