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Британские исследователи: чем выше шпилька женских туфель, тем лучше экономическая ситуация

21 марта 2013 09:47
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Новости Великобритании. Продажи туфель на высокой шпильке растут, когда дела в экономике обстоят хорошо. К такому выводу пришли британские учёные.

На протяжении четырёх лет они изучали зависимость между положением дел в экономике и длиной женских шпилек.

Джули Доннелли, руководитель исследования:
Мы называем это Обувным индексом. Чем выше каблук, тем раскрепощеннее и увереннее чувствует себя женщина. В тяжелые же времена мы стремимся к стабильности и отдаем предпочтение низкому каблуку.

По словам руководителей исследования, в Великобритании в последнее время пользуется спросом обувь на плоской подошве. За год ее продажи увеличились на 25%. Однако, популярностью у клиентов пользуются в основном модели ярких цветов, что свидетельствует о том, что большинство граждан оценивают текущее состояние экономики страны оптимистично.

# общество # Деньги

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