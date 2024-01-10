Брестские спасатели освободили примёрзшего ко льду лебедя

Сотрудники МЧС пришли на помощь лебедю в Бресте. О том, что птица оказалась в ледяной ловушке, сообщили неравнодушные прохожие, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники МЧС пришли на помощь лебедю в Бресте. О том, что птица оказалась в ледяной ловушке, сообщили неравнодушные прохожие, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пернатый примерз крылом ко льду и не мог освободиться. Вооружившись инструментом, спасатели отправились выручать лебедя. Несколько точных движений – и, взмахнув на прощание крыльями, птица отправилась к своим сородичам.