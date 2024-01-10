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Брестские спасатели освободили примёрзшего ко льду лебедя

10 января 2024 10:34
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Сотрудники МЧС пришли на помощь лебедю в Бресте. О том, что птица оказалась в ледяной ловушке, сообщили неравнодушные прохожие, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские спасатели освободили примёрзшего ко льду лебедя-1

Пернатый примерз крылом ко льду и не мог освободиться. Вооружившись инструментом, спасатели отправились выручать лебедя. Несколько точных движений – и, взмахнув на прощание крыльями, птица отправилась к своим сородичам.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Бреста и Брестской области

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