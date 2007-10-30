Братское кладбище в Минске: время восстановить справедливость

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал обращение патриотически настроенных граждан о создании памятника жертвам Первой мировой войны.

В Национальном историческом архиве Республики Беларусь найдено документальное доказательство: братское кладбище на Сторожевке существовало. В архивных справках - дата первых захоронений - 29 ноября 1914 года. Время Первой мировой войны. Минск был прифронтовым городом. С поля боя раненых привозили в госпиталь. Тех, кто не выжил, хоронили на Строжевке. Всего - около 5 тысяч воинов. Установлены фамилии почти половины из них.

Проектировщики на карте отметили место захоронений: между современными улицами Старовиленский тракт и Червякова. В годы Великой Отечественной кладбище расширили.

Так совпало: вот этот тротуар по улице Червякова - граница бывшего концлагеря. В 1941 году несколько десятков тысяч пленных почти месяц стояли на 30-градусной жаре без еды и воды. Умерших немцы закапывали здесь же, в траншеи.

После Великой Отечественной войны городские власти открыли на территории кладбища звериный рынок. В народе известный как Сторожевский. Могилы сровняли бульдозером, уничтожили все кресты и надписи. В 90-х годах 20 века этот участок земли стал лакомым куском строительного бизнеса.

Архивисты и специалисты Министерства культуры посчитали своим долгом восстановить историческую справедливость. Этому месту присвоили статус историко-культурной ценности. И вскоре здесь будет установлен мемориал. Сейчас дорабатывается проект благоустройства памятного места. В центре установят мемориальный знак. Пока все идеи только на бумаге. Но уже весной они получат реальное воплощение.

