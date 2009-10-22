Брат Майкла Джексона назвал завещание певца подделкой

Рэнди Джексон утверждает, что Майкл Джексон не мог подписать завещание, датированное 7 июля 2002 года, так как в этот день он находился в 3 тысячах километрах от места его подписания.

Согласно данным завещания, оно подписано в пять часов вечера 7 июля 2002 года в Лос-Анджелесе. Как заявил брат певца в интервью репортерам интернет-портала, с 5 по 9 июля этого года Майкл Джексон находился в Нью-Йорке в рамках кампании против главы фирмы Sony Томми Моттолы, который был замечен в неуважительном отношении к чернокожим певцам.

Между тем, по информации адвокатов, во время подписания завещания рядом с Джексоном находились свидетели, однако адвокаты не уточнили, было ли оно подписано в Лос-Анджелесе.

Согласно завещанию Майкла Джексона, все его состояние, оцененное на момент подписания завещания более чем в 500 миллионов долларов, должно перейти в Фонд семьи Майкла Джексона, отмечает NEWSru.com.

Право временной опеки над тремя детьми певца — 12-летним Принцем Майклом-младшим, 11-летней Пэрис Майкл Кэтрин и 7-летним Принцем Майклом Вторым по прозвищу Блэнкит — получила мать певца Кэтрин Джексон. Она же претендует на постоянное опекунство над ними и опеку над состоянием сына.