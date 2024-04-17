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МИД предупредил об опасности белорусов, находящихся в Дубае

17 апреля 2024 11:05
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Один человек погиб в результате мощного наводнения в ОАЭ. Непогода нарушила жизнь крупнейшего города страны. Залиты оказались станции метро, под водой улицы и шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД предупредил об опасности белорусов, находящихся в Дубае-1

По информации руководства, аэропорт не будет работать до улучшения погоды. Авиарейсы из Дубая в Минск прибывают с задержками. Отменены занятия в учреждениях образования. По данным синоптиков, сегодня ливни продолжатся. По их словам, это сильнейший шторм в Эмиратах за последние годы. В связи со сложившейся обстановкой, МИД Беларуси дал рекомендации нашим соотечественникам, находящимся в ОАЭ. Во внешнеполитическом ведомстве призывают следить за информацией местных властей и следовать указаниям компетентных служб.

МИД предупредил об опасности белорусов, находящихся в Дубае-4

В случае возникновения экстренной ситуации белорусы могут обратиться за помощью в Генеральное консульство Беларуси в Дубае. Номер телефона для связи – на экране.

# Природные катаклизмы

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