МИД предупредил об опасности белорусов, находящихся в Дубае

Один человек погиб в результате мощного наводнения в ОАЭ. Непогода нарушила жизнь крупнейшего города страны. Залиты оказались станции метро, под водой улицы и шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации руководства, аэропорт не будет работать до улучшения погоды. Авиарейсы из Дубая в Минск прибывают с задержками. Отменены занятия в учреждениях образования. По данным синоптиков, сегодня ливни продолжатся. По их словам, это сильнейший шторм в Эмиратах за последние годы. В связи со сложившейся обстановкой, МИД Беларуси дал рекомендации нашим соотечественникам, находящимся в ОАЭ. Во внешнеполитическом ведомстве призывают следить за информацией местных властей и следовать указаниям компетентных служб.