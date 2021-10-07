Боровик о «Комсомолке»: не надо искажать факты, уважайте действующую власть, белорусов

Вадим Боровик, политолог:

«Комсомольская правда» – это же опытные люди, историю имеет издание, в том числе и в Беларуси. Естественно, они должны были учитывать текущий момент и те события, которые они комментируют. Погиб офицер. Генералы со слезами на глазах комментировали эти события. А здесь допускалась такая фривольность. Не надо искажать факты, уважайте действующую власть, белорусов, мнение, которое озвучивается Министерством информации Республики Беларусь, работайте в рамках правового поля, и вас никто никогда здесь не тронет. Вопросы с какой-то газетой никогда не станут препятствием, чтобы сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации развивалось в конструктивном ключе. Мы братский народ, мы союзники, у нас теснейшие торгово-экономические связи, поэтому смешно спекулировать на теме того, что какое-либо издание было закрыто. Было предупреждение либо ограничение работы сайта издания, осуществлялось исключительно в рамках белорусского законодательства. Мы в деятельность российских регуляторных органов не вмешиваемся. Мы с уважением относимся к их решениям.

В Мининформ прислали просьбу о возобновлении доступа к сайту kp.by. Документов на прекращение выпуска газеты не поступало – подробности здесь.