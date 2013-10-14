Борисовский комбинат декоративно-прикладного искусства возрождает белорусские народные ремесла

Новости Беларуси. Национальный бренд. Искусство народных ремесел возрождают в Беларуси. Ткачество, соломоплетение, гончарство знают далеко за пределами страны. В Борисове десятки лет работает уникальное производство - комбинат декоративно-прикладного искусства имени Кищенко. Изделия местных мастеров украшают музеи, государственные учреждения, театры многих стран мира.

Уже 12 лет здесь руководит творческим процессом Григорий Шемит. История производства и его коллектива в сюжете программы «Центральный регион» на СТВ.