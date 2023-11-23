Большой театр России с гастролями приехал в Минск
Лучшие постановки для белорусских зрителей. Большой театр России с гастролям в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе: опера «Царская невеста» и балет «Иван Грозный». В Беларусь приехали около 400 человек – артисты, хор и оркестр.
Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Мы действительно являемся свидетелями исторического события не только для Большого театра Беларуси, но и для художественной, музыкальный, театральной культуры нашей страны. Полноценные большие гастроли Большого театра России на исторической сцене Большого театра Беларуси проходят впервые.
Владимир Урин, генеральный директор Государственного академического Большого театра России:
Мы бы хотели показать, в каком состоянии сегодня находится оперная труппа театра, оркестр Большого театра и в каком состоянии находится балетная труппа театра. Вы увидите это. Будем надеяться, что мы не огорчим белорусских зрителей.
Эти гастроли стали ответными. Почти год назад после длительного перерыва Большой театр Беларуси приезжал в Москву. Тогда показали оперу Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха» и балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в интерпретации Валентина Елизарьева.