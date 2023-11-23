Большой театр России с гастролями приехал в Минск

Лучшие постановки для белорусских зрителей. Большой театр России с гастролям в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе: опера «Царская невеста» и балет «Иван Грозный». В Беларусь приехали около 400 человек – артисты, хор и оркестр.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Мы действительно являемся свидетелями исторического события не только для Большого театра Беларуси, но и для художественной, музыкальный, театральной культуры нашей страны. Полноценные большие гастроли Большого театра России на исторической сцене Большого театра Беларуси проходят впервые.

Владимир Урин, генеральный директор Государственного академического Большого театра России:

Мы бы хотели показать, в каком состоянии сегодня находится оперная труппа театра, оркестр Большого театра и в каком состоянии находится балетная труппа театра. Вы увидите это. Будем надеяться, что мы не огорчим белорусских зрителей.