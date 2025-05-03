Большая семья снова в тренде! Какой поддержкой государства пользуются многодетные родители?
Поддержка семьи является национальным приоритетом для Беларуси. Здесь все логично: поддерживает государство то, что важно для жителей страны, то, к чему они наиболее бережно относятся. Испокон веков традиционные ценности были основой жизни белорусов. И никакие современные веяния не способны это изменить. Более 73 % граждан нашей страны считают семью главным в жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Всего в списке 179 государств. И на этом не останавливаемся, прибавляем и качестве, и в количестве. Беларусь продолжает курс на поддержку многодетных родителей: семейный капитал, льготы и другая финансовая помощь.
Что стоит за этими бонусами и чем пользуются сами многодетные родители, узнавали наши корреспонденты.
Детство – лучшее время в жизни любого человека, уверен Назар. Парню всего девять, но он уже мудрый не по годам. Малыши в многодетных семьях, таких как эта, как правило, взрослеют раньше. Раньше чувствуют ответственность, раньше учатся заботиться о близких. Хотя чаще всего эта «работа» выпадает все же на долю старших... В семье Домаш это Лиза.
Только беру телефон, мама: Лизочка, помой посуду.
Сегодня в республике насчитывают 123 тысячи многодетных семей. За последние 5 лет этот показатель вырос на 20 %. Тенденция – особая гордость для страны, ведь связана она с формированием нового общества ответственных родителей, которые осознанно идут на этот шаг. Уверенности в завтра прибавляет и поддержка государства, отмечает мама троих детей Мария.
Мария Домаш:
Это помощь финансовая, в плане сбора к 1 сентября, бесплатное питание в школе, посещение концертов бесплатно или с 50-процентной скидкой.
Жилищный вопрос закрыли самостоятельно. Как и многие многодетные. В Витебской области за 2021-2025 годы планируют ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров.
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