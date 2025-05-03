Большая семья снова в тренде! Какой поддержкой государства пользуются многодетные родители?

Поддержка семьи является национальным приоритетом для Беларуси. Здесь все логично: поддерживает государство то, что важно для жителей страны, то, к чему они наиболее бережно относятся. Испокон веков традиционные ценности были основой жизни белорусов. И никакие современные веяния не способны это изменить. Более 73 % граждан нашей страны считают семью главным в жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Всего в списке 179 государств. И на этом не останавливаемся, прибавляем и качестве, и в количестве. Беларусь продолжает курс на поддержку многодетных родителей: семейный капитал, льготы и другая финансовая помощь.