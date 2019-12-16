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«Большая радость для детей». В Минской области стартовала новогодняя акции

16 декабря 2019 14:40
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Новости Беларуси. 100 добрых рождественских желаний собираются исполнить в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большая радость для детей». В Минской области стартовала новогодняя акции-1

Здесь началась масштабная новогодняя акция. Её участники – молодые ребята – посетят больницы, приюты, школы-интернаты, чтобы подарить детям сотни игрушек, улыбок и хорошее настроение.

«Большая радость для детей». В Минской области стартовала новогодняя акции-4

Акция началась в посёлке Лесной. Сперва участники украсили новогоднюю ёлку, а затем навестили маленьких пациентов детской областной клинической больницы. 

«Большая радость для детей». В Минской области стартовала новогодняя акции-7

Алеся Малащенко:
Такая большая радость для детей, для родителей. Дети находятся в таком тяжелом состоянии, и тут им внимание уделяют, конечно, это всем понравится.

«Большая радость для детей». В Минской области стартовала новогодняя акции-10

Мария Модолинская:
Это, безусловно, приятно. У нас вот сегодня день рождения, это еще и символично для нас, поэтому мы рады.

До 8 января волонтёры будут дарить праздник детям по всей области. Ближайшие адреса в маршруте – Ждановичи и Минский район. 

# Новый год # общество # Мария Модолинская # Алеся Малащенко # Фотофакт

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