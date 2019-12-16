«Большая радость для детей». В Минской области стартовала новогодняя акции

Новости Беларуси. 100 добрых рождественских желаний собираются исполнить в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь началась масштабная новогодняя акция. Её участники – молодые ребята – посетят больницы, приюты, школы-интернаты, чтобы подарить детям сотни игрушек, улыбок и хорошее настроение.

Акция началась в посёлке Лесной. Сперва участники украсили новогоднюю ёлку, а затем навестили маленьких пациентов детской областной клинической больницы.

Алеся Малащенко: Такая большая радость для детей, для родителей. Дети находятся в таком тяжелом состоянии, и тут им внимание уделяют, конечно, это всем понравится.

Мария Модолинская:

Это, безусловно, приятно. У нас вот сегодня день рождения, это еще и символично для нас, поэтому мы рады.

До 8 января волонтёры будут дарить праздник детям по всей области. Ближайшие адреса в маршруте – Ждановичи и Минский район.