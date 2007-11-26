Большая белая цапля станет птицей года в Беларуси

Таким образом, орнитологи республики намерены привлечь внимание к этому редкому виду.

Еще 100 лет назад в Европе дамочки любили украшать свои шляпы перьями цапли. Таким образом, последний писк моды оказывался последним криком птицы. Уже тогда королеву болот отстреливали массово.

В Беларуси белая цапля угодила в Красную книгу отнюдь не из-за модных тенденций. Сегодня в рыбхозах страны птицу считают вредителем. Кушать любит то, что и люди - речную рыбу. За ее отстрел даже приплачивают охотникам. 15 тысяч рублей - за клюв. Когда пар белой цапли осталось всего около 2-х сотен - орнитологи забили тревогу.

"Чистить перышки" птицам для него и хобби и профессия. За 16 лет Александр Митянин изучил не то что анатомию - даже привычную позу десятков птиц Беларуси. На изготовление чучела белой цапли ушло около трех дней. Шкурку птицы ему принесли из того же рыбхоза. Похоже, в последний раз.

Уходящий год соловья отмечен открытиями: первую соловьиную песню после зимы в Беларуси услышали 18 апреля. А 10 тысяч памятных монет с изображением соловья раскупили буквально за три дня.

Во всеоружии встретят и наступающий год. Скоро в оборот выйдет серия марок с изображением большой белой цапли. Она же возможно станет героем детских сказок.

