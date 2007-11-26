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В Логойском районе ведутся поиски 7-летней девочки

26 ноября 2007 15:21
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Сотрудники милиции, военнослужащие, спасатели четвертые сутки ведут поиск школьницы из Логойского района. Подключили вертолет и водолазов.

В минувшую пятницу мать 7-летней Ирины Кужельной обратилась в милицию с заявлением о том, что ее дочь не вернулась из школы.

В настоящее время в розыске ребенка участвуют более 150 солдат и сотрудников милиции. Спасатели обследуют местное озеро, а также просматривают местность с воздуха.

Последними, кто видел девочку, оказались одноклассницы Иры. Что произошло с ребенком на двухкилометровом отрезке пути из школы в родную деревню, пытаются сейчас выяснить сотрудники криминальной милиции. 

Местные жители видели исчезнувшую школьницу в сопровождении неизвестного мужчины. Правда, лица его рассмотреть не удалось, поэтому фоторобот составить невозможно.

По факту исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.  

# общество

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