В Логойском районе ведутся поиски 7-летней девочки

Сотрудники милиции, военнослужащие, спасатели четвертые сутки ведут поиск школьницы из Логойского района. Подключили вертолет и водолазов.

В минувшую пятницу мать 7-летней Ирины Кужельной обратилась в милицию с заявлением о том, что ее дочь не вернулась из школы.



В настоящее время в розыске ребенка участвуют более 150 солдат и сотрудников милиции. Спасатели обследуют местное озеро, а также просматривают местность с воздуха.



Последними, кто видел девочку, оказались одноклассницы Иры. Что произошло с ребенком на двухкилометровом отрезке пути из школы в родную деревню, пытаются сейчас выяснить сотрудники криминальной милиции.



Местные жители видели исчезнувшую школьницу в сопровождении неизвестного мужчины. Правда, лица его рассмотреть не удалось, поэтому фоторобот составить невозможно.



По факту исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

