«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября

Новости Беларуси. 7 ноября стало днем открытых дверей как минимум для 111 минских семей, в том числе 10 многодетных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня они получили ключи от своих новых квартир.
Новости Беларуси. 7 ноября стало днем открытых дверей как минимум для 111 минских семей, в том числе 10 многодетных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня они получили ключи от своих новых квартир.
Церемония вручения прошла в торжественной обстановке. Рядом с новостройкой расположен трехуровневый паркинг и велопарковка, а стены подъездов расписаны вручную – всё для того, чтобы хотелось возвращаться домой.
Примечательно, что сдали 16-этажное здание на два месяца раньше запланированного. Дом обещает быть образцового порядка: большинство владельцев новых квартир – сотрудники органов внутренних дел.
Порядка 12 лет стояли на очереди. Наконец-то мечта сбылась. Мы довольны, счастливы. Есть гнездо, есть где детям расти. Более смело смотрим в будущее. Район неплохой, интенсивность движения небольшая, и спокойно можно отпустить где-то детей и не так переживать.
Площадка детская очень хорошая, парковка – всё замечательно.
Завершить строительство дома торопились аккурат к 7 ноября. Ведь подарки к этой дате стали в нашей стране доброй традицией.