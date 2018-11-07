«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября

Новости Беларуси. 7 ноября стало днем открытых дверей как минимум для 111 минских семей, в том числе 10 многодетных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня они получили ключи от своих новых квартир.

Церемония вручения прошла в торжественной обстановке. Рядом с новостройкой расположен трехуровневый паркинг и велопарковка, а стены подъездов расписаны вручную – всё для того, чтобы хотелось возвращаться домой.

Примечательно, что сдали 16-этажное здание на два месяца раньше запланированного. Дом обещает быть образцового порядка: большинство владельцев новых квартир – сотрудники органов внутренних дел.