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Более полумиллиона человек примут участие в 12-х Всемирных днях католической молодежи

16 июля 2008 07:52
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В центр австралийского Сиднея под звуки барабанов, гитар и древних музыкальных инструментов стекаются тысячи паломников. Накануне состоялось торжественное открытие, а праздничная литургия стала самым величественным богослужением, когда-либо совершенным в Австралии. Уже завтра праздник веры, общения и солидарности почтит своим присутствием папа римский Бенедикт 16-й. Продлятся Дни католической молодежи всю неделю.
# общество

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