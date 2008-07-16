Более полумиллиона человек примут участие в 12-х Всемирных днях католической молодежи

В центр австралийского Сиднея под звуки барабанов, гитар и древних музыкальных инструментов стекаются тысячи паломников. Накануне состоялось торжественное открытие, а праздничная литургия стала самым величественным богослужением, когда-либо совершенным в Австралии. Уже завтра праздник веры, общения и солидарности почтит своим присутствием папа римский Бенедикт 16-й. Продлятся Дни католической молодежи всю неделю.