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В Беларуси проверяют работу маршрутных такси городского и пригородного экспресс-сообщения

16 июля 2008 07:51
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Рейды Транспортной инспекции Минтранса и ГАИ продлятся до 24-го июля, а их проведение связано с жалобами граждан на некачественное обслуживание, невыдачу проездных документов, санитарное состояние транспортных средств. За прошедшие май и июнь сотрудниками отдела контроля филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области проверили более тысячи ста городских и пригородных маршруток. В итоге не было выявлено ни одного случая эксплуатации транспорта без гостехосмотра. Однако, зафиксированы случаи провоза пассажиров сверх установленного количества и без выдачи билетов.
# общество

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