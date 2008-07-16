В Беларуси проверяют работу маршрутных такси городского и пригородного экспресс-сообщения

Рейды Транспортной инспекции Минтранса и ГАИ продлятся до 24-го июля, а их проведение связано с жалобами граждан на некачественное обслуживание, невыдачу проездных документов, санитарное состояние транспортных средств. За прошедшие май и июнь сотрудниками отдела контроля филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области проверили более тысячи ста городских и пригородных маршруток. В итоге не было выявлено ни одного случая эксплуатации транспорта без гостехосмотра. Однако, зафиксированы случаи провоза пассажиров сверх установленного количества и без выдачи билетов.