Более двух тысяч детей со всей Беларуси примут участие в новогоднем празднике во Дворце Республики 23 декабря

Новости Беларуси. Волшебный праздник для маленьких белорусов. 23 декабря во Дворце Республики пройдет главная елка страны. Праздник станет кульминацией новогодней благотворительной акции «Наши дети». В нем примут участие более двух тысяч мальчиков и девочек из всех регионов страны. Это победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских общественных объединений и организаций, дети сироты и ребята оставшиеся без попечения родителей. Будут приглашены и малыши из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.