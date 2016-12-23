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Акция «Наши дети» в Беларуси: учеников СШ № 91 Минска поздравили дипломаты из Латинской Америки

23 декабря 2016 05:37
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Новости Беларуси. А тем временем акция «Наши дети» продолжается. Накануне учеников столичной 91-й школы поздравили дипломаты из Латинской Америки. В учебном заведении организовали настоящие Колядки с костюмированными выступлениями, песнями и танцами. К празднику ребята готовились несколько месяцев.

Дети здесь учат испанский и знакомятся с культурой Кубы. Поэтому и подарки гостей пришлись им по душе: книги и канцелярские товары, которые помогут в изучении языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Херардо Суарес Альварес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:
Это действительно очень хорошее мероприятие, которое носит образовательный характер, и это очень красивое мероприятие. Я считаю, что очень важно проводить их. Ведь мы дарим добро и радость детям.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность

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