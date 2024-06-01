Благотворительный фестиваль проходит в столичном парке Горького

Новости Беларуси. Квесты, мастер-классы и подарки – все, чтобы подарить ребятам позитивные эмоции. Женский клуб жен послов и дипломатов подготовил благотворительный праздник «Магия детства». Марафон добра развернулся в столичном парке имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициативу поддержали более десятка государств. Они подготовили традиционные блюда, сладости и сувениры ручной работы. Через национальную кухню гости могут познакомиться с культурой разных стран. Люди с добрыми сердцами также имеют возможность принять участие в благотворительной лотерее и исполнить мечту тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Все вырученные средства будут направлены детям-сиротам, инвалидам и нуждающимся.

Софья Дарова, глава международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей:

Особое внимание хочу обратить на стенд с фотозоной, где расположена арка добра, где развешаны письма детей с особенностями. Это очень важно. Каждый может исполнить мечту ребенка именно в этот день.