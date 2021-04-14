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Более 80 торговых лавок, зарубежные гости и мастер-класс по иконописи. В Минске открылся традиционный пасхальный фестиваль

14 апреля 2021 21:07
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Новости Беларуси. Накануне самого светлого праздника. В Минске открылся традиционный фестиваль «Пасхальная радость», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 80 торговых лавок, зарубежные гости и мастер-класс по иконописи. В Минске открылся традиционный пасхальный фестиваль-1

Выставочная ярмарка развернулась во Дворце искусств на Козлова. В течение двух недель на форуме пройдут культурно-просветительские программы, можно будет побеседовать со священниками и психологами. Также здесь можно приобрести иконы, книги, церковную утварь, праздничные сувениры, монастырскую выпечку и не только.

Более 80 торговых лавок, зарубежные гости и мастер-класс по иконописи. В Минске открылся традиционный пасхальный фестиваль-4

В 2021 году в фестивале участвуют представители восьми стран, в том числе Греции и Сербии. На трех этажах Дворца развернулись более 80 торговых лавок разных храмов и монастырей.

Более 80 торговых лавок, зарубежные гости и мастер-класс по иконописи. В Минске открылся традиционный пасхальный фестиваль-7

Татьяна Тихонова, руководитель культурно-просветительской программы православного фестиваля «Пасхальная радость»:
Цель фестиваля в этом году напомнить о Великой Отечественной войне, потому что Пасха очень близко к 9 Мая в этом году. Также Год народного единства – тоже тема нашего фестиваля. И очень многие мероприятия просто красной нитью идут согласно этим темам. Конечно же, тема Пасхи.

Более 80 торговых лавок, зарубежные гости и мастер-класс по иконописи. В Минске открылся традиционный пасхальный фестиваль-10

Монахиня Параскева (Горностаева), насельница Свято-Елисаветинского монастыря:
Монастырь наш социальной направленности, и при монастыре существует около 30 разнообразных мастерских. И, конечно, все мастерские особенно готовятся к фестивалю «Радость». Готовят какую-то продукцию. На пекарне пекут хлебушек, вкусную выпечку, куличики к Пасхе уже будут готовить наши монастырские. Керамическая мастерская делает красивые чашки, колокольчики.

Более 80 торговых лавок, зарубежные гости и мастер-класс по иконописи. В Минске открылся традиционный пасхальный фестиваль-13

Мы всегда сюда ходим для того, чтобы писать записочки в другие монастыри, потому что так же не напишешь везде, а так приходим, пишем записочки. Если надо, какие-то иконы, какие-то маслица, что-то смотрим новое.

Более 80 торговых лавок, зарубежные гости и мастер-класс по иконописи. В Минске открылся традиционный пасхальный фестиваль-16

Центром праздничных мероприятий станет импровизированная сцена. Кроме того, во Дворце искусств можно посетить детскую гостиную. Здесь есть игровая, театрализованная зоны, а также локация для мастер-классов по рукоделию, иконописи и не только.

# Православные в Беларуси # общество # Татьяна Тихонова # монахиня Параскева # Фотофакт

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