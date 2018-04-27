Более 70 лет они считались без вести пропавшими: в Витебском районе перезахоронили тела 22 красноармейцев

Новости Беларуси. Останки 22 красноармейцев с почестями перезахоронили в Витебском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 лет они считались без вести пропавшими. Останки воинов, погибших на территории района в годы Великой Отечественной войны, были обнаружены личным составом 52-го отдельного специализированного поискового батальона и российскими поисковиками. Среди личных вещей солдат была и медаль «За отвагу». Она и помогла установить погибшего: им оказался младший сержант Александр Куралесов.

Валерий Загреков, руководитель поискового клуба «Память и примирение»:

Одиннадцатый год уже работаем на территории Республики Беларусь совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Вооруженных Сил Республики Беларусь. В этом году у нас тоже еще будет вахта в сентябре. Будем работать на территории Витебского района, в районе Зароново.

Наталья Ступина, родственница погибшего:

Сразу же, как началась война, он ушел, и сразу же пришла похоронка. Кто-то сообщает, что нашли останки деда – это было такое удивление… чудо.