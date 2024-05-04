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Более 7 тыс. подарочных наборов собрали участники молодёжного движения в преддверии Пасхи

04 мая 2024 13:56
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Сегодня, 4 мая, у православных Великая, или Страстная суббота, последний день перед Пасхой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 7 тыс. подарочных наборов собрали участники молодёжного движения в преддверии Пасхи-1

С самого утра верующие собирают корзинки для освящения пасхальной снеди и посещают церкви. Длинная цепочка верующих выстроилась и у храма-памятника в честь Всех Святых. Сегодня сюда шли не только простые прихожане, но и те, кто нуждается в помощи.

Более 7 тыс. подарочных наборов собрали участники молодёжного движения в преддверии Пасхи-4

Пасха – это время добра и благотворительности. Для многодетных семей и детей-инвалидов участники молодежного движения собрали боле 7 тысяч подарочных наборов.

Более 7 тыс. подарочных наборов собрали участники молодёжного движения в преддверии Пасхи-7

Мы сердечно благодарим за всю помощь, которую оказывает многодетным родителям наша страна. Это очень большая работа, очень важно для нас. Это очень большая поддержка.

Более 7 тыс. подарочных наборов собрали участники молодёжного движения в преддверии Пасхи-10

Мы принесли яйца, окрашенные сегодня утром, наши. Колбаска, сыр, конфеты, соль, свеча, булочка-кулич и пряники имбирные.

Более 7 тыс. подарочных наборов собрали участники молодёжного движения в преддверии Пасхи-13

По уже сложившейся традиции, которая передается из поколения в поколение, мы считаем, что передаются еще и какие-то свойства. Это в первую очередь то, что мы верим. Это то, что находится в наших сердцах.

Чтобы сформировать подарки, волонтеры больше месяца собирали пожертвования в крупном торговом центре. Часть наборов вручили сегодня. Остальные дойдут до адресатов в течение праздника Пасхи – он продлится следующие 40 дней.

# Пасха # общество

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