Более 7 тыс. подарочных наборов собрали участники молодёжного движения в преддверии Пасхи

Сегодня, 4 мая, у православных Великая, или Страстная суббота, последний день перед Пасхой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра верующие собирают корзинки для освящения пасхальной снеди и посещают церкви. Длинная цепочка верующих выстроилась и у храма-памятника в честь Всех Святых. Сегодня сюда шли не только простые прихожане, но и те, кто нуждается в помощи.

Пасха – это время добра и благотворительности. Для многодетных семей и детей-инвалидов участники молодежного движения собрали боле 7 тысяч подарочных наборов.

Мы сердечно благодарим за всю помощь, которую оказывает многодетным родителям наша страна. Это очень большая работа, очень важно для нас. Это очень большая поддержка.

Мы принесли яйца, окрашенные сегодня утром, наши. Колбаска, сыр, конфеты, соль, свеча, булочка-кулич и пряники имбирные.

По уже сложившейся традиции, которая передается из поколения в поколение, мы считаем, что передаются еще и какие-то свойства. Это в первую очередь то, что мы верим. Это то, что находится в наших сердцах.

Чтобы сформировать подарки, волонтеры больше месяца собирали пожертвования в крупном торговом центре. Часть наборов вручили сегодня. Остальные дойдут до адресатов в течение праздника Пасхи – он продлится следующие 40 дней.