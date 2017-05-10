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Более 650 тысяч человек в Беларуси приняли участие в праздновании Дня Победа, происшествий не зафиксировано

10 мая 2017 13:23
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Новости Беларуси. В праздновании Дня Победы приняли участие более 650 тысяч человек. Мероприятия, приуроченные к 9 Мая, прошли по всей стране. Традиционно этот праздник отмечают целыми семьями. А на время майских каникул в Беларусь приезжают сотни туристов.

Центром торжеств в столице стала площадь Победы, где состоялось возложение венков и цветов к обелиску. А уже вечером прошел большой концерт со световым 3D-шоу. В этот день правоохранители, медики и спасатели работали в усиленном режиме. Торжества прошли без происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 650 тысяч человек в Беларуси приняли участие в праздновании Дня Победа, происшествий не зафиксировано-1

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Республики Беларусь:
Личный состав органов внутренних дел традиционно переводился на усиленный вариант несения службы. Места проведения мероприятий и праздничных салютов брались под особый контроль сотрудниками милиции. В результате принятых мер чрезвычайных происшествий не допущено. Правопорядок и общественная безопасность в стране обеспечены.

Торжества закончились ближе к полуночи традиционным праздничным салютом. За красочным шоу можно было наблюдать в разных районах Минска.

# общество # Дмитрий Курьян # День Победы 2017

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