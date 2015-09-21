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Более 50 бумажных журавликов с посланиями взлетели в небо над Витебском в Международный день мира

21 сентября 2015 17:09
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Новости Беларуси. Международный день мира отметили «мирным» флеш-мобом. Более полусотни бумажных журавлей пролетели над Витебщиной. Сотни человек собрались в символичном месте – на площади Победы. Среди них – школьники, студенты, ветераны Великой Отечественной, гости из далекой Японии, да и просто витебчане.

55 воздушных шаров, а именно столько лет исполняется 21 сентября Белорусскому фонду мира, выпустили в небо. К каждому шарику прикрепили оригами – журавля. На них было и послание мира на трех языках – русском, английском и немецком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на Витебщине смастерили более трех тысяч птиц-оригами. Так отметили не только День мира, но и двухлетие волонтерского проекта «Журавлик». Его цель – напомнить людям о ценности спокойного и чистого неба над головой.

Татьяна Туманова, председатель Витебского областного отделения Белорусского фонда мира:
Символ нашей мольбы, молитвы, сегодня День рождения Пресвятой Богородицы, молитве о мире. О мире не только в нашей стране. О мире во всем мире. О мире в наших семьях, в наших душах.

Сумие Шиотани, представитель Федерации женщин «За мир во всем мире» (Япония):
Уже третий год мы приезжаем сюда и проводим совместно с Фондом мира и другими общественными организациями мероприятия во имя мира. И каждый раз это вызывает отклик в сердцах. Как в моем, так и в сердцах участвующих.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Татьяна Туманова # Сумие Шиотани

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