Более 450 распродаж и 2000 акций пройдут в ноябре и декабре в Минске

Новости Беларуси. Укутаться тепло и по выгодной цене предлагают столичные магазины. В Минске начинается сезон предновогодней торговли. В ноябре и декабре пройдут более 450 распродаж и 2000 акций. Стоимость товаров снизится до 70%. Также

в последние выходные месяца запланирован единый день скидок.

Минские магазины предложат своим покупателям товары со скидкой не менее 15%.

К слову, подобные распродажи проходят в столице ежемесячно и привлекают внимание тысячи минчан. Подробную информацию можно узнать на сайте главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.