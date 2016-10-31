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Более 450 распродаж и 2000 акций пройдут в ноябре и декабре в Минске

31 октября 2016 17:39
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Новости Беларуси. Укутаться тепло и по выгодной цене предлагают столичные магазины. В Минске начинается сезон предновогодней торговли. В ноябре и декабре пройдут более 450 распродаж и 2000 акций. Стоимость товаров снизится до 70%. Также

в последние выходные месяца запланирован единый день скидок.

Минские магазины предложат своим покупателям товары со скидкой не менее 15%.

К слову, подобные распродажи проходят в столице ежемесячно и привлекают внимание тысячи минчан. Подробную информацию можно узнать на сайте главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Скидки

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