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Более 400 вакансий предложат на электронной ярмарке 29 апреля

28 апреля 2021 15:16
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Новости Беларуси. Более 400 свободных рабочих мест предложат на электронной ярмарке вакансий, которая пройдет 29 апреля в Минске с 10:00 до 12:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 400 вакансий предложат на электронной ярмарке 29 апреля-1

Сотрудников будут искать 10 предприятий Минска. 80 вакансий предложат для людей с ограниченными возможностями. В режиме онлайн можно будет ознакомиться с вариантами трудоустройства, задать нанимателям вопросы, направить резюме и получить приглашение на собеседование.

Все актуальные предложения будут доступны на портале Государственной службы занятости.

# Государственная политика в области занятости # общество # Фотофакт

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