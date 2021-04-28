Более 400 вакансий предложат на электронной ярмарке 29 апреля

Новости Беларуси. Более 400 свободных рабочих мест предложат на электронной ярмарке вакансий, которая пройдет 29 апреля в Минске с 10:00 до 12:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудников будут искать 10 предприятий Минска. 80 вакансий предложат для людей с ограниченными возможностями. В режиме онлайн можно будет ознакомиться с вариантами трудоустройства, задать нанимателям вопросы, направить резюме и получить приглашение на собеседование.