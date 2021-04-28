«Активно разъясняем новеллы, которые появляются в законах». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске

Все чаще обращаются за решением бытовых вопросов, например, за помощью в трудоустройстве, поступают письменные обращения. Белорусы также включаются и в законотворческие инициативы, например, готовящиеся законопроекты о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму.

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Людей интересует и закон (или законопроект) о реабилитации нацизма, закон о противодействии экстремизму. Мы очень активно разъясняем те новеллы, которые появляются в законах, которые мы уточняем, корректируем. Ну и, конечно же, новый законопроект о реабилитации нацизма требует более серьезной еще информационной работы, чем мы, в частности, и занимаемся.