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«Активно разъясняем новеллы, которые появляются в законах». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске

28 апреля 2021 15:02
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Новости Беларуси. Личный контакт представителей власти с людьми – востребованная форма обратной связи. 28 апреля в Совете Республики прием граждан провел Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Активно разъясняем новеллы, которые появляются в законах». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске-1

Все чаще обращаются за решением бытовых вопросов, например, за помощью в трудоустройстве, поступают письменные обращения. Белорусы также включаются и в законотворческие инициативы, например, готовящиеся законопроекты о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму.

«Активно разъясняем новеллы, которые появляются в законах». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске-4

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Людей интересует и закон (или законопроект) о реабилитации нацизма, закон о противодействии экстремизму. Мы очень активно разъясняем те новеллы, которые появляются в законах, которые мы уточняем, корректируем. Ну и, конечно же, новый законопроект о реабилитации нацизма требует более серьезной еще информационной работы, чем мы, в частности, и занимаемся.

«Активно разъясняем новеллы, которые появляются в законах». Сергей Рачков провёл личный приём граждан в Минске-7

Личные приемы граждан проводятся Советом Республики регулярно. Такая практика помогает выстроить продуктивный диалог между органами власти и гражданами страны.

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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