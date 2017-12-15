Более 400 сказочных персонажей на главной площади Гродно: как прошло традиционное шествие Дедов Морозов

Новости Беларуси. Парад Дедов Морозов и Снегурочек: более 400 сказочных персонажей приняли участие в новогоднем карнавальном шествии в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный Дед Мороз в 2017 году прибыл на праздник на колеснице с собачьей упряжкой.

Также в колонне прошли самые разные герои зимних праздников и, конечно, символы наступающего Нового года – собаки различных пород в ярких костюмах и экстравагантных образах. На площади сказочные персонажи зажгли огни на главной елке города и дали старт включению праздничной иллюминации.

Светлана Зверева, жительница Гродно:

Новые впечатления какие-то, праздничное настроение было. С Дедом Морозом познакомилась!

Наталья Кунцевич, жительница Гродно:

Город у нас украшен просто потрясающе. Здорово, красиво очень! Это шествие Дедов Морозов прибавляет, конечно, праздничного настроения для всех. И не только для малышей, но и для взрослых.