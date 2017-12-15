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Более 400 сказочных персонажей на главной площади Гродно: как прошло традиционное шествие Дедов Морозов

15 декабря 2017 17:35
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Новости Беларуси. Парад Дедов Морозов и Снегурочек: более 400 сказочных персонажей приняли участие в новогоднем карнавальном шествии в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 400 сказочных персонажей на главной площади Гродно: как прошло традиционное шествие Дедов Морозов-1

Главный Дед Мороз в 2017 году прибыл на праздник на колеснице с собачьей упряжкой.

Более 400 сказочных персонажей на главной площади Гродно: как прошло традиционное шествие Дедов Морозов-4

Также в колонне прошли самые разные герои зимних праздников и, конечно, символы наступающего Нового года – собаки различных пород в ярких костюмах и экстравагантных образах. На площади сказочные персонажи зажгли огни на главной елке города и дали старт включению праздничной иллюминации.

Более 400 сказочных персонажей на главной площади Гродно: как прошло традиционное шествие Дедов Морозов-7

Светлана Зверева, жительница Гродно:
Новые впечатления какие-то, праздничное настроение было. С Дедом Морозом познакомилась!

Более 400 сказочных персонажей на главной площади Гродно: как прошло традиционное шествие Дедов Морозов-10

Наталья Кунцевич, жительница Гродно:
Город у нас украшен просто потрясающе. Здорово, красиво очень! Это шествие Дедов Морозов прибавляет, конечно, праздничного настроения для всех. И не только для малышей, но и для взрослых.

Более 400 сказочных персонажей на главной площади Гродно: как прошло традиционное шествие Дедов Морозов-13

В сиянии сотен огней на площади началась праздничная шоу-программа, развернулась ярмарка. Гости праздника также смогли сделать первые новогодние селфи рядом с десятками необычных инсталляций.

# общество # Фотофакт # Новый год # Светлана Зверева # Наталья Кунцевич

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