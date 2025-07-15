Более 350 человек собрал патриотический форум работников организаций Управления делами Президента

Беларусь под мирным небом. В столице прошел патриотический форум работников организаций Управления делами Президента. Он собрал более 350 человек из всех регионов страны. Это идеологические работники, участники общественных объединений, члены молодежных советов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первой части форума подвели итоги конкурса фотографий. На суд жюри было представлено 400 снимков от 50 организаций. Победителей и лауреатов определили в трех номинациях. Работникам, сделавшим самые удачные кадры, вручили кубки и ценные призы. Творческое состязание проводится уже в третий раз и с каждым годом привлекает все больше участников.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Когда выбирали лучшую работу на приз зрительских симпатий, почти 3 000 поступило заявок. Ну или оценок, как их правильно назвать. А 3 000 заявок – это почти каждый десятый наш работник принял участие. То есть это не просто какая-то формальная такая акция, а действительно она вызывает живой интерес. Мы пригласили на него в основном молодежь из наших трудовых коллективов. Важно, чтобы эту память историческую мы передали именно молодежи. Потому что прав наш Президент: пока мы помним о том героическом подвиге, о тех жертвах, которые понес советский народ, мы сохраняем мир.