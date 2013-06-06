Более 3 тысяч человек приступили к работе в студотрядах БРСМ

Новости Беларуси. Более трёх тысяч человек уже приступили к работе в студотрядах БРСМ. Молодым людям предоставлено порядка 40 тысяч рабочих мест.

В этом году они примут участие в трудовых акциях в строительной, экологической, сервисной, сельскохозяйственной и педагогической сферах. Помогут в реконструкции и строительстве дорог, молочно-товарных ферм, спорткомплексов, школ и детских садов, храмов и церквей по всей республике.

В честь 50-летия белорусского студотрядовского движения статус «Молодежная стройка» в нынешнем году получили несколько знаковых объектов. Среди них - мост через реку Муховец в Брестской области, несколько зданий Жлобина к «Дажынкам», Быховский замок в Могилевской области и Белорусский театр юного зрителя в Минске.

Желающих потрудиться ждут в штабах вузов и БРСМ. Заявку можно заполнить и на интернет-портале «Молодежь Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.