Более 250 тысяч нормативно-правовых актов: Национальный центр правовой информации отмечает 20-летие

Новости Беларуси. Уже четверть века в суверенной Беларуси он собирает, ведет учет, обрабатывает, хранит и систематизирует данные. А также анализирует законодательство, обеспечивает ведение реестра и координирует работу госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником сотрудников центра поздравил глава государства. Поздравление 29 сентября зачитал замглавы администрации Президента Валерий Мицкевич.

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации Республики Беларуси:

За эти 20 лет проведена большая работа в сфере правовой информатизации, внедрении современных информационных технологий. Обеспечено внедрение официального публикования принимаемых решений в электронном виде.