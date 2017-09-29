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Более 250 тысяч нормативно-правовых актов: Национальный центр правовой информации отмечает 20-летие

29 сентября 2017 19:38
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Новости Беларуси. Уже четверть века в суверенной Беларуси он собирает, ведет учет, обрабатывает, хранит и систематизирует данные. А также анализирует законодательство, обеспечивает ведение реестра и координирует работу госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С праздником сотрудников центра поздравил глава государства. Поздравление 29 сентября зачитал замглавы администрации Президента Валерий Мицкевич.

Более 250 тысяч нормативно-правовых актов: Национальный центр правовой информации отмечает 20-летие-1

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации Республики Беларуси:
За эти 20 лет проведена большая работа в сфере правовой информатизации, внедрении современных информационных технологий. Обеспечено внедрение официального публикования принимаемых решений в электронном виде.

В результате к настоящему времени Национальный центр правовой информации владеет единственным уникальным ресурсом, включающим более 250 тысяч нормативно-правовых актов, документов судебной практики, правоприменительных решений.

Среди основных задач центра – разработка передовых технологий, научные исследования, обмен опытом на межгосударственном уровне. А также доступ к правовой информации граждан.

# общество # Юбилеи # Фотофакт # Евгений Коваленко

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