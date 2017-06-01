Более 220 единиц техники и 2,5 км колонна: под Минском проходят репетиции парада ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Военную технику к параду в День Независимости готовят под Минском. Возглавят механизированную колонну легендарные танки Т-34. Также зрители смогут увидеть новинки белорусской военной промышленности: броневики «Кайманы», пограничные машины «Волоты», во второй раз на парадный плац выедет система залпового огня «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В репетициях задействовано более 220 единиц техники. Длина колонны – более 2,5 километров.