Более 220 единиц техники и 2,5 км колонна: под Минском проходят репетиции парада ко Дню Независимости
Новости Беларуси. Военную технику к параду в День Независимости готовят под Минском. Возглавят механизированную колонну легендарные танки Т-34. Также зрители смогут увидеть новинки белорусской военной промышленности: броневики «Кайманы», пограничные машины «Волоты», во второй раз на парадный плац выедет система залпового огня «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В репетициях задействовано более 220 единиц техники. Длина колонны – более 2,5 километров.
Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Для подготовки парадного расчета отобраны самые лучшие и дисциплинированные военнослужащие. Здесь осуществляется самый главный контроль маршевой подготовки – это выдерживание дистанции и скорости. Всего в парадном расчете имеется порядка 30% образцов вооружения и техники, которые модернизированы, произведены на отечественных предприятия. Это вся боевая техника, которая находится на вооружении Вооруженных Сил и принимает участие в боевой подготовке.
Тренировки механизированной колонны проходят 3 раза в неделю. Генеральные репетиции военные проведут в конце июня: 26 и 28 ночью возле Стелы. В параде примут участие 27 парадных расчетов. Это практически в два раза больше, чем в 2016 году.