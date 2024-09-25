Международный православный фестиваль «Радость» проходит в Гродно

Гродно снова подтверждает статус гостеприимного города, который объединяет народы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гродно снова подтверждает статус гостеприимного города, который объединяет народы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беседы со священниками, премьера фильма, тренинги, спектакли – все это семейный православный фестиваль «Радость». Впервые он состоялся 7 лет назад и сразу очаровал своей душевной атмосферой. Поэтому и стал традиционным. В эти дни в центре города интересно как взрослым, так и детям.
Евдокия Сапега, культорганизатор семейного православного фестиваля «Радость»:
Дети учатся писать иконы, мы будем изготавливать изделия из теста. Делать маленьких зайчиков, игрушки на пальчике, рисовать, делать закладки со школьниками и не только с ними и создавать такую семейную, теплую атмосферу.
Маргарита Богаева, участница семейного православного фестиваля «Радость» (Россия):
Мы у вас первый раз, мечтали к вам приехать. Вашу Беларусь у нас в Осетии очень любят. У нас очень много живет белорусов в республике. Очень интересный город, очень теплый, добродушный народ и очень приятные впечатления о фестивале. Нас очень сильно поразила посещаемость, очень хорошая. Католики приходят, православные приходят, неверующие приходят, продукцию нашу покупают, очень интересуются. Все к нам даже приехать уже хотят.
У посетителей останутся не только добрые воспоминания, но и сувениры. Большая ярмарка предлагает множество товаров: от духовной литературы до кондитерских изделий. «Радость» учит уважать истоки и беречь наследие. Работает фестиваль до 1 октября.