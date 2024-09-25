Дзиодзина: публичная благодарность Зеленского – нечто странное, ведь закупая оружие, он покупает войну
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Едва ли хоть один адекватный человек в этом мире пожелал бы чувствовать в отношениях с кем-то другим, что его используют или небрежно принимают за дурака. Когда нечто подобное открывается в отношениях с кем-то из близких, это обидно и больно. И тем не менее тот, кто кажется другом, может оказаться пригретой змеей на груди.
Распознать лжеца нередко достаточно сложно. Особенно, если имеешь дело с опытным и матерым манипулятором. И тем более, когда эту роль примеряет на себя белокурая женщина с приветливой улыбкой, образованием из сферы социальных профессий и весьма приятными для ушей лозунгами о том, что угнетать других – плохо. А уважать и считаться с чужим личным пространством – это хорошо. На первый взгляд глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью попадает в образ той самой женщины, от которой психологически в меньшей степени ждешь подвох. И не вдаваясь в подробности тех решений, что она принимала на занимаемой должности, возникает впечатление, что мы говорим о весьма сердобольном и справедливом политике. Тем более, что и в медийном пространстве она часто рассуждает о таких понятиях, как свобода, демократия, возможности, безопасность, поддержка. Каждое из них она неоднократно повторила на пресс-конференции в Киеве, в которой принимала участие совместно с Зеленским.
Алена Дзиодзина:
Напомню, что глава Европейской комиссии побывала в Украине в конце прошлой недели, куда привезла в качестве гостинца долговые обязательства в виде займа. По ее словам, Евросоюз щедро выделил данные средства из замороженных российских активов и будет «справедливо», если именно из них Украина продолжит инвестировать в свою оборону. На первый взгляд риторика Урсулы фон дер Ляйен могла показаться заботой об украинцах, которые теперь смогут позволить себе «жизнь в кредит» на ближайшие месяцы. Однако по факту, это означает, что данный займ позволит западным игрокам продолжать вталкивать Украину в военный конфликт. Только в этот раз даже бесплатно.
Ну, а вторичные выгоды с продолжения данной войны каждый из мира зарубежной политики снимет на свое усмотрение: одни поддержат свой политический статус в глазах населения, другие попробуют заручиться поддержкой народа на выборах, а третьи – попытаются списать на войну собственную неэффективность в качестве лидеров в своих странах. Ведь в военных условиях всем живется гораздо сложнее.
Таким образом, вояж Урсулы фон дер Ляйен в Киев можно рассматривать не в качестве миротворческой миссии, а как своего рода маркетинговую стратегию. Когда украинская сторона, соглашаясь на мнимые «блага» от взятого займа, поступает на пользу тех, кто дает взаймы. Потому как займодатель всегда выигрывает. И в этом контексте публичная благодарность Зеленского – нечто странное. Ведь закупая оружие с предоставленных средств, он покупает войну.