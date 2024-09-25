Дзиодзина: публичная благодарность Зеленского – нечто странное, ведь закупая оружие, он покупает войну

Алена Дзиодзина, психолог:

Едва ли хоть один адекватный человек в этом мире пожелал бы чувствовать в отношениях с кем-то другим, что его используют или небрежно принимают за дурака. Когда нечто подобное открывается в отношениях с кем-то из близких, это обидно и больно. И тем не менее тот, кто кажется другом, может оказаться пригретой змеей на груди.

Распознать лжеца нередко достаточно сложно. Особенно, если имеешь дело с опытным и матерым манипулятором. И тем более, когда эту роль примеряет на себя белокурая женщина с приветливой улыбкой, образованием из сферы социальных профессий и весьма приятными для ушей лозунгами о том, что угнетать других – плохо. А уважать и считаться с чужим личным пространством – это хорошо. На первый взгляд глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью попадает в образ той самой женщины, от которой психологически в меньшей степени ждешь подвох. И не вдаваясь в подробности тех решений, что она принимала на занимаемой должности, возникает впечатление, что мы говорим о весьма сердобольном и справедливом политике. Тем более, что и в медийном пространстве она часто рассуждает о таких понятиях, как свобода, демократия, возможности, безопасность, поддержка. Каждое из них она неоднократно повторила на пресс-конференции в Киеве, в которой принимала участие совместно с Зеленским.