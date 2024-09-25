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Парламентарии оценили роль общественных организаций в воспитании юных патриотов

25 сентября 2024 06:57
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Сформировать политическую культуру молодых белорусов. Роль общественных организаций обсудили на расширенном заседании Постоянной комиссии палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии оценили роль общественных организаций в воспитании юных патриотов-2

Депутаты, представители органов власти и общественности оценили существующие методы и практики. Эксперты сошлись во мнении, что молодые люди в Беларуси разные, и это хорошо. К каждому необходим индивидуальный подход.

Парламентарии оценили роль общественных организаций в воспитании юных патриотов-4

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Любой молодой человек имеет разносторонность интересов, взглядов. И очень важно, чтобы он нашел свою нишу, направление движения, нашел таких же единомышленников, которые помогут ему развиваться в нашем государстве в соответствии с государственными принципами, законами, заложенными в нашей стране. В том числе с ответственностью к предыдущим поколениям, к своим родителям, с уважением к государству, политическому строю нашей страны.

От воспитания молодого поколения зависит будущее страны. Сильное государство начинается с активной и образованной молодежи. Роль общественных организаций в этом важная.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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