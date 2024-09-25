Парламентарии оценили роль общественных организаций в воспитании юных патриотов

Депутаты, представители органов власти и общественности оценили существующие методы и практики. Эксперты сошлись во мнении, что молодые люди в Беларуси разные, и это хорошо. К каждому необходим индивидуальный подход.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Любой молодой человек имеет разносторонность интересов, взглядов. И очень важно, чтобы он нашел свою нишу, направление движения, нашел таких же единомышленников, которые помогут ему развиваться в нашем государстве в соответствии с государственными принципами, законами, заложенными в нашей стране. В том числе с ответственностью к предыдущим поколениям, к своим родителям, с уважением к государству, политическому строю нашей страны.

От воспитания молодого поколения зависит будущее страны. Сильное государство начинается с активной и образованной молодежи. Роль общественных организаций в этом важная.